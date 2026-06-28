В Башкирии «поезда здоровья» посетят шесть районов: опубликован новый график

Бесплатный прием врачей пройдет в шести районах республики с 29 июня по 5 июля

Министерство здравоохранения Башкирии представило новое расписание работы «поездов здоровья». С 29 июня по 5 июля мобильные медицинские комплексы будут принимать пациентов в шести районах республики.

На следующей неделе врачи посетят населенные пункты Баймакского, Мечетлинского, Бураевского, Ермекеевского, Ишимбайского и Иглинского районов. Жители смогут пройти обследование и получить консультации специалистов без необходимости выезжать в районные центры.

Так, в Баймакском районе «поезд здоровья» побывает в селах Тубинск, Нижнее Идрисово и Верхнее Идрисово. В Мечетлинском районе медики будут работать в Новомещерово и Большеустьикинском. Маршрут также охватит Азяково, Ельдяково, Вострецово, Челканово, Старокарагушево, Кашкалево и Каенлыково в Бураевском районе, Спартак, Тарказы, Суккулово и Старые Сулли в Ермекеевском районе, Верхотор, Верхнеиткулово и Новоаптиково в Ишимбайском районе, а также Красно-Восход, Улу-Теляк и Нижние Лемезы в Иглинском районе.

В Минздраве напомнили, что прием ведется в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

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