Житель Башкирии попал под суд за фиктивную прописку десятков людей

Следствие считает, что мужчина оформлял регистрацию без намерения предоставлять жилье, получая за это деньги

В Башкирии завершено расследование уголовного дела о фиктивной регистрации граждан по месту пребывания. Перед судом предстанет местный житель, который, по данным полиции, незаконно прописал в своем жилье более двух десятков человек.

Как сообщили в МВД по республике, внимание правоохранителей привлекла необычная активность по одному адресу. С апреля по ноябрь 2025 года в квартире были временно зарегистрированы свыше 20 человек, при этом между ними не было родственных или иных связей.

В ходе проверки выяснилось, что безработный мужчина оформлял регистрацию граждан России, не собираясь предоставлять им жилье для проживания. За свои услуги он получал денежное вознаграждение.

Подозреваемый полностью признал вину. Уголовное дело по статье о фиктивной регистрации гражданина РФ по месту пребывания или жительства направлено в суд для рассмотрения по существу.