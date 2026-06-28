В Башкирии туристка получила травму по пути к водопаду Гадельша

Туристка из Челябинской области получила травму на тропе к водопаду в Башкирии

В Баймакском районе женщина получила травму, поднимаясь к водопаду

Несчастный случай произошел вчера вечером. Жительница Челябинской области приехала в гости к родственникам, чтобы вместе посмотреть водопад «Гадельша». Четверо взрослых и пять детей отправились к водопаду. Однако семейный выезд обернулся бедой. Из за сильного дождя тропа к водопаду превратилась в крайне опасное место. Мокрые камни стали скользкими, а грунт размыло. Пытаясь подняться, женщина не удержала равновесие, поскользнулась и упала, травмировав ногу.

Спасатели Госкомитета РБ по ЧС оперативно прибыли на помощь и эвакуировали пострадавшую до с. Старый Сибай, где ее уже ожидала бригада скорой медицинской помощи.

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