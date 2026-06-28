В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Ранисом Мухамедьяновым

В селе Ургуново простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО

В селе Ургуново Учалинского района Башкирии состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Ранисом Мухамедьяновым.

Как сообщили в районной администрации, Ранис Мухамедьянов родился 12 октября 1971 года. После окончания школы он получил профессию тракториста-машиниста в Учалинском профессиональном училище.

С началом специальной военной операции житель Башкирии заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону боевых действий. Он погиб при выполнении боевой задачи.

Проводить военнослужащего в последний путь пришли родные, близкие, односельчане и представители местных властей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.