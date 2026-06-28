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НовостиПолитика28 июня 2026 8:03

В Башкирии простились с погибшим в зоне СВО Ранисом Мухамедьяновым

Ранис Мухамедьянов подписал контракт с Минобороны и погиб при выполнении боевой задачи
Источник:kp.ru
В селе Ургуново простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО

В селе Ургуново простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО

В селе Ургуново Учалинского района Башкирии состоялась церемония прощания с участником специальной военной операции Ранисом Мухамедьяновым.

Как сообщили в районной администрации, Ранис Мухамедьянов родился 12 октября 1971 года. После окончания школы он получил профессию тракториста-машиниста в Учалинском профессиональном училище.

С началом специальной военной операции житель Башкирии заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону боевых действий. Он погиб при выполнении боевой задачи.

Проводить военнослужащего в последний путь пришли родные, близкие, односельчане и представители местных властей.

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