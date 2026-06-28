В Башкирии продают коровник, ангар и зернохранилище советской постройки

В Башкирии распродают сельхозобъекты советской эпохи

В Благовещенском районе Башкирии на торги выставили три объекта недвижимости советской эпохи. Покупателям предлагают приобрести коровник, ангар и зернохранилище, расположенные в селе Ахлыстино.

Все здания были построены в 1965 году и, как отмечают в районной администрации, находятся в неудовлетворительном состоянии. Каждый объект продается отдельным лотом вместе с частью земельного участка общей площадью 3 104 квадратных метра.

Самым дорогим лотом стал коровник площадью 1 559,5 квадратного метра. Его начальная стоимость составляет 1,389 млн рублей. Зернохранилище площадью 881,6 квадратного метра оценили в 981 тысячу рублей, а ангар площадью 455 квадратных метров выставили на продажу за 399 тысяч рублей.

Аукцион пройдет в электронной форме на площадке «Росэлторг». Заявки на участие принимаются до 30 июня, а победителя торгов определят 3 июля 2026 года.

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