В Уфе спасатели вытащили из Белой 14-летнюю девочку

Девочка начала тонуть во время купания на необорудованном пляже

14-летнюю девочку спасли на реке Белой в Кировском районе Уфы. Инцидент произошел на необорудованной песчаной косе, где две школьницы решили искупаться.

Во время купания сильное течение сбило девочек с ног, и одну из них начало уносить на глубину. На помощь оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда. С лодки они бросили школьнице спасательный круг и доставили ее на берег.

К счастью, медицинская помощь девочке не потребовалась.

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