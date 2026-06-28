В Башкирии с начала года на воде погибли 37 человек, включая пятерых детей

С начала года в республике произошло 59 несчастных случаев на водоемах

С начала 2026 года в Башкирии зарегистрировано 59 происшествий на водных объектах. В результате несчастных случаев погибли 37 человек, в том числе пятеро детей.

Как сообщили в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям, большинство трагедий происходит из-за несоблюдения элементарных правил безопасности.

Спасатели напоминают, что купаться и рыбачить в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни. Кроме того, не следует заплывать за буйки, заходить в воду в незнакомых местах и оставлять детей без присмотра даже на короткое время.

В ведомстве призвали жителей Башкирии соблюдать меры предосторожности во время отдыха у воды, чтобы избежать новых трагедий.

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