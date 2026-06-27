Смертельное ДТП с грузовиками в Башкирии: момент столкновения попал на видео

Кадр видео: ГАИ РБ

В Бирском районе Башкирии 27 июня произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила региональная ГАИ.

По данным дорожной полиции, авария случилась на 105-м километре трассы Уфа – Бирск – Янаул. 61-летний водитель «ГАЗели» ехал по переходно-скоростной полосе и врезался в попутный грузовик «Ситрак». Момент столкновения попал на видео.

Смертельное ДТП с грузовиками в Башкирии / 27.6

От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте.

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