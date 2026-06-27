В Башкирии проходят массовые проверки водителей на трассах М-5 и Р-240

Фото: ГАИ РБ

В Башкирии сегодня утром проходят массовые проверки водителей. Рейды организованы на трассах М-5 «Урал» (1307-й и 1475-й километры), Р-240 (6-й и 218-й километры) и на 113-м километре дороги Уфа — Оренбург. Об этом сообщил начальник Госавтоинспекции республики Владимир Севастьянов.

Мероприятия проводят экипажи Отдельного специализированного батальона ДПС. Основная цель — профилактика аварий и пресечение грубых нарушений: езда в нетрезвом виде, вождение без прав или после их лишения, а также нарушения при перевозке детей. Севастьянов попросил водителей с пониманием отнестись к проверкам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.