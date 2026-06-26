От чего чаще всего умирают в Башкирии: аналитики поделились статистикой

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Болезни сердца и сосудов – основная причина смерти жителей Башкирии в 2025 году. Об этом рассказали в Башкортостанстате.

На долю сердечно-сосудистых заболеваний пришлось 38,5% всех летальных исходов – от них умерли 17 621 человек. При этом по сравнению с 2021 годом смертность от таких болезней снизилась на 23,7%: четырьмя годами ранее этот показатель составлял 22 968 человек.

Среди сердечно-сосудистых заболеваний чаще всего к смерти приводят два диагноза. На цереброваскулярные болезни – нарушения мозгового кровообращения, в том числе инсульты, – приходится 44,5% смертей в этой категории. На ишемическую болезнь сердца, включая инфаркты, – 40,2%.

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