До конца лета: суд определил судьбу мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Фото: мэрия Уфы

Советский районный суд Уфы 25 июня продлил меру пресечения мэру Ратмиру Мавлиеву. Он останется под домашним арестом до 28 августа - такое решение просило принять следствие.

Напомним, сити-менеджера задержали 28 апреля по обвинению в коррупционных преступлениях. Согласно версии следствия, мэру инкриминируют отчуждение участка в 1,3 тыс. кв. м в уфимском санатории «Радуга», сбор 30 млн руб. с рекламных агентств в качестве «пожертвований», из которых 21 млн ушел авто для личных и служебных поездок, а также получение 10 млн руб. от застройщика за покровительство при сдаче многоквартирного дома.

Вину мэр Уфы отрицает – он заявил, что стал жертвой клеветы.

Изначально Мавлиева отправили в СИЗО, но 6 мая он опротестовал эту меру пресечения и добился домашнего ареста. Накануне его защита объявила, что подала жалобу на обыск, которые следователи провели в июне в квартире градоначальника. По словам его адвоката, силовики искали средства связи. Но ничего не нашли.

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