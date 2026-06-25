ДТП с пятью погибшими в Башкирии: Минздрав рассказал о состоянии выживших

Фото: ГАИ Башкирии

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о состоянии шести пострадавших в аварии на трассе Уфа – Инзер – Белорецк.

Вчера вечером, 24 июня, водитель «УАЗ Патриот» выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Largus. Водитель и четыре пассажира «Лады» погибли на месте. Шестерых выживших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Центральную районную больницу Белорецка.

Трое взрослых пострадавших находятся в относительно удовлетворительном состоянии. Среди госпитализированных – трое детей. Семилетняя и четырехлетняя девочки чувствуют себя удовлетворительно. Состояние 15-летней оценивается как стабильно тяжелое.

В больницу по линии санавиации направили бригаду врачей Республиканской детской клинической больницы: заведующего травматологическим отделением, нейрохирурга и реаниматолога. Рахматуллин взял ситуацию под личный контроль.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Решается вопрос об избрании мере пресечения для водителя «УАЗ».

– Будьте, пожалуйста, внимательнее на дороге: не рискуйте, не идите на опасные маневры. Помните, что от вас зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, – призвал Рахматуллин.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.