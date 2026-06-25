Фото: ГАИ Башкирии

В Белорецком районе Башкирии возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП. Об этом рассказали в МВД республики.

Пять человек погибли разом в ДТП в Башкирии

Авария произошла вчера вечером, 24 июня, на 194-м километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк вблизи села Улу-Елга. Водитель УАЗ «Патриот», двигавшийся в сторону Белорецка, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся сLada Largus. Удар оказался настолько сильным, что оба автомобиля получили значительные повреждения.

Водитель и четыре пассажира «Лады» погибли на месте. Двое других пассажиров этой машины, а также водитель и пассажиры УАЗа госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Назначены экспертизы, проводятся следственные действия. В отношении водителя УАЗа будет избрана мера пресечения.

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