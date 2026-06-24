В ДТП под Белорецком погибли водитель и четыре пассажира Lada Largus, пострадала девочка

Пять человек погибли при ДТП в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в прокуратуре и ГАИ республики.

На трассе Уфа-Белорецк столкнулись Lada Largus и УАЗ Патриот, пять человек погибли

Авария случилась 24 июня около 17:50 на 195-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк 24 июня. Там столкнулись два автомобиля: Lada Largus и УАЗ Патриот. В аварии погибли водитель и четыре пассажира легковой машины, еще одна пассажирка Lada Largus 2011 года рождения госпитализирована. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке УАЗ Патриот и ее трехлетней дочери.

Фото: ГАИ РБ

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Белорецкий межрайонный прокурор Рамиль Якупов. Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств случившегося, а также проверит, как соблюдалось законодательство о безопасности дорожного движения.

Прокуратура также поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной по данному факту, и окончательное принятие процессуального решения.

Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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