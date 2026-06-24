Прокуратура Башкирии помогла матери погибшего бойца получить 500 тысяч рублей

Семья погибшего бойца СВО получила материальную помощь после вмешательства надзорного ведомства. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Дюртюлинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы, которая сообщила о нарушении своих прав.

Выяснилось, что в июне и октябре прошлого года женщине, матери погибшего участника специальной военной операции, не выплатили положенную материальную помощь. Причиной отказа стало неподтверждение факта гибели военнослужащего в ходе участия в СВО. После вмешательства надзорного ведомства все права заявительницы восстановили, и она получила выплату в размере 500 тысяч рублей.

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