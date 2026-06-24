Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 24 июня, в Башкирии жители Уфы и ряда других городов и районов столкнулись с перебоями мобильного интернета – это произошло на фоне объявленной беспилотной опасности. По данным сервиса Downdetector, число жалоб на отсутствие связи резко выросло около 07:30 по местному времени.

Ранее в республике объявили угрозу беспилотной атаки. Председатель Государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов призвал жителей быть бдительными. Управление гражданской защиты Уфы по рекомендовало уйти с открытых участков улиц, держаться подальше от окон и остекленных помещений и следить за официальными каналами.

Отключение интернета, вероятно, связано с мерами безопасности. Как объясняли в телеграм-канале «Объясняем. Башкортостан», операторы связи периодически отключают часть вышек, чтобы затруднить навигацию беспилотников: сигнал сотовой сети теоретически может использоваться для их наведения.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.