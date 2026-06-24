Режим «Беспилотная опасность» объявлен в Башкирии: граждан призывают соблюдать осторожность

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сегодня утром, 24 июня, в Башкирии был введен режим «Бесплотная опасность». Об этом сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Глава ведомства Кирилл Первов призвал жителей быть бдительными. Управление гражданской защиты Уфы рекомендует уйти с открытых участков улиц, держаться подальше от окон и остекленных помещений, следить за официальными каналами и выполнять указания властей.

В случае необходимости специалисты советуют звонить экстренным службам по телефону 112.

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