В Уфе прекращены поиски пропавшей 25-летней девушки

Фото: "Лиза Алерт"

Вечером 21 июня волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили о завершении поисков 25-летней Алины Л. Напомним, девушка пропала еще 19 июня, именно тогда она в последний раз выходила на связь. Обеспокоенные родственники написали заявление о пропаже в полицию и обратились к поисковикам.

К счастью, все обошлось благополучно – Алина найдена живой и невредимой. Где она находилась все это время, волонтеры уточнять не стали.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.