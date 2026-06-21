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НовостиЧто происходит21 июня 2026 13:11

В Уфе пропала 25-летняя девушка в розовой бейсболке

В Уфе волонтеры разыскивают пропавшую 25-летнюю Алину Лапонову
Яна БАЗЕКИНА
Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Уфе волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшую 25-летнюю Алину Лапонову (Васильеву). В последний раз родные видели ее 19 июня, после чего она перестала выходить на связь.

Приметы: рост 158 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.

Была одета: серое платье, черные кроссовки, розовая бейсболка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении молодой женщины, просят обратиться в полицию по номеру 112 или же к поисковикам по номеру 8-800-700-54-52.

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