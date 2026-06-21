Сильные ливни с грозой, градом и туманом: на Башкирию обрушится ураган

Штормовое предупреждение действует на территории республики до конца 22 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Башкирии объявили штормовое предупреждение, об этом сообщили в региональном Управлении дорожного хозяйства. До конца 21 и на протяжении 22 июня в республике пройдут сильные ливни с грозой и градом. На дорогах заметно ухудшится видимость – при дожде на 1 км, утром и ночью при тумане – на 500 м и меньше, поэтому автомобилистов просят проявлять максимальное внимание, а при возможности и вовсе перенести поездку.

При этом ранее «КП-Уфа» писала, что, судя по прогнозу метеорологов, ближайшая неделя будет хоть и дождливой, но довольно теплой. Средняя температура воздуха по ночам составит не менее +13; +18 градусов, а днем прогреется до +25. Что касается дождей, то, если верить долгосрочному прогнозу, они задержатся в Башкирии как минимум до середины июля.

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