Грозы с градом: какой будет погода в Башкирии 21 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Завтра, 21 июня, в Башкирии прогнозируют дожди и грозы. Об этом рассказали в Государственном комитете республики по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

Днем в отдельных районах возможен град. Ветер юго-восточный и восточный – 5-10 м/с, при грозе – порывы до 17 м/с. Ночью температура воздуха составит +13, +18°, днем – +22, +27°.

На дорогах водителям стоит быть внимательнее: во время дождя видимость на отдельных участках снизится до 500-1000 м, ночью и утром в тумане – до 500 м и менее.

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