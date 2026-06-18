Минздрав Башкирии окажет помощь семьям погибших в ДТП медиков

Фото: МЧС по РБ

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин прокомментировал ДТП, которое произошло в Дуванском районе и унесло жизни троих человек, включая двух медицинских работников. Он назвал случившееся страшной трагедией и большой потерей для всего медицинского сообщества.

Для координации работы на месте происшествия была направлена его заместитель Татьяна Саубанова, а на месте сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и прокуратуры, которые будут выяснять причины аварии.

Рахматуллин пообещал, что со стороны министерства будет оказана вся необходимая помощь семьям погибших, и выразил искренние соболезнования их родным и близким.

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