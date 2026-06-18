Два медика и 20-летняя дочь водителя скорой помощи погибли в Башкирии. Сам шофер выжил

Фото: ГАИ РБ

В Дуванском районе Башкирии произошло ДТП с машиной скорой помощи, в которой погибли сразу три человека. Об этом сообщили в региональной ГАИ.

Трагедия случилась на трассе Крапачово – Месягутово – Ачит в седьмом часу вечера 18 июня. По данным ГАИ, 41-летний водитель скорой помощи на базе «Газели» по неизвестной пока причине врезался в два попутных автомобиля: «Ладу Веста» и грузовой «Мерседес». Они стояли на красном сигнале светофора.

От сильного удара у спецмашины снесло всю переднюю часть, и единственным выжившим в аварии оказался шофер. Его с различными травмами доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Помимо него, в салоне «скорой» находились три пассажира: это два медика и 20-летняя девушка. Все они погибли.

Фото: прокуратура РБ

Как стало известно «КП-Уфа», ставшая жертвой аварии девушка была дочерью водителя медицинской машины. Вместе с коллегами мужчина забрал её из Уфы и вез домой, потому что было по пути.

– Для координации работы сотрудников ГИБДД и оказания помощи на месте ДТП выехал заместитель начальника управления Госавтоинспекции Олег Дмитриев, – передали в ГАИ РБ.

На место происшествия также работает прокурор Дуванского района Тимур Янбеков. Ведомство выясняет причины и обстоятельства случившегося, а также контролирует ход доследственной проверки.

Минздрав Башкирии заявил, что окажет семьям погибших медиков необходимую помощь.