Обнаружили посреди ночи: в Башкирии внезапно свернули поиски 10-летнего ребенка

Фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии завершились поиски 10-летнего мальчика из Кармаскалинского района. Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

17 июня мальчик уехал на велосипеде и не вернулся домой. Волонтеры объявили поиски и попросили добровольцев о помощи. Уже менее чем через полчаса активисты опубликовали во «ВКонтакте» радостную новость: ребенок найден живым.

Подробности о том, где находился мальчик и почему он пропал, не уточняются.

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