Уехал на велосипеде и пропал: в Башкирии разыскивают 10-летнего мальчика – он нуждается в медпомощи

Фото: «БашРегионСпас»

В Башкирии разыскивают 10-летнего школьника из села Шаймуратово (Кармаскалинский район). Об этом рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «БашРегионСпас».

17 июня мальчик уехал на велосипеде и домой не вернулся. Волонтеры отмечают, что ребенок нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост – 140 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, серо-зеленые глаза. В момент исчезновения был одет в белую футболку, зеленые штаны, желтую кепку и черные кроссовки.

Для поисков также нужны добровольцы. Всех, кто видел мальчика или располагает информацией о его местонахождении, просят звонить по номерам 8 (937) 310-21-12 или 112.

ОБНОВЛЕНИЕ 18.06.2026 01:20:

– Найден, жив! – сообщил «БашРегионСпас».

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