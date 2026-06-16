Обычная поездка на такси до дома обошлась уфимке в 50 тысяч рублей: невнимательностью девушки воспользовался ушлый студент-иностранец

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Орджоникидзевский районный суд Уфы рассмотрел дело иностранного студента, который подрабатывал таксистом и украл у пассажирки деньги.

Как рассказали в инстанции, парень подвозил девушку до дома, а когда она вышла, увидел в оставленной на переднем сиденье сумке телефон с открытым банковским приложением. Воспользовавшись им, молодой человек перевёл себе с её счёта 50 тысяч рублей.

В суде студент признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб и моральный вред потерпевшей. Она его простила,. Суд изменил категорию преступления с тяжкого на среднее и освободил воришку от штрафа в 150 тысяч рублей в связи с примирением сторон.