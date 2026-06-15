Причиной гибели троих детей в Башкирии стала неисправная электропроводка

В момент возникновения пожара трое детей находились дома одни.

Стала известна причина смерти троих детей в Салаватском районе Башкирии. Напомним, там в деревне Новые Каратавлы в сгоревшем доме нашли тела обнимающихся детей, которым было всего 5, 10 и 11 лет.

Как рассказал председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов на оперативном совещании в правительстве региона, причиной трагедии стала неисправная электропроводка.

- Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электропроводки, - сказал он.

Напомним, что по факту смертельного пожара начато уголовное разбирательство.

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