В Башкирии 21-летнего парня арестовали до середины августа за убийство школьника

Парня, который обвиняется в убийстве 14-летнего подростка в Башкирии, отправили в СИЗО до 12 августа.

Молодого человека, которого обвиняют в убийстве 14-летнего подростка, заключили под стражу до 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, трагедия случилась в селе Кандры Туймазинского района. Следователи считают, что 21-летний парень напал на школьника с ножом в тот момент, когда мальчик выходил из магазина. Полученные ранения оказались смертельными и подросток скончался на месте.

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