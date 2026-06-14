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НовостиЧто происходит14 июня 2026 14:08

В Башкирии 21-летнего парня арестовали до середины августа за убийство школьника

Суд отправил в СИЗО 21-летнего парня, которого обвиняют в убийстве 14-летнего мальчика
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Парня, который обвиняется в убийстве 14-летнего подростка в Башкирии, отправили в СИЗО до 12 августа.

Парня, который обвиняется в убийстве 14-летнего подростка в Башкирии, отправили в СИЗО до 12 августа.

Молодого человека, которого обвиняют в убийстве 14-летнего подростка, заключили под стражу до 12 августа. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Напомним, трагедия случилась в селе Кандры Туймазинского района. Следователи считают, что 21-летний парень напал на школьника с ножом в тот момент, когда мальчик выходил из магазина. Полученные ранения оказались смертельными и подросток скончался на месте.

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