Хоспис в Уфе перерос в обучающую площадку для медиков и соцработников

В Башкирии обсудят помощь детям-инвалидам и ветеранам СВО.

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился 13 июня с участниками первого модуля курса «Нормализация жизни в психоневрологических и детских домах-интернатах». Эта подготовка входит в образовательную программу «Институт советников по социальным изменениям». На встрече также поговорили о развитии паллиативной помощи, о том как поддерживать семьи с детьми-инвалидами, о работе психоневрологических интернатов и о том какую роль играют некоммерческие организации в социальной политике.

Отвечая на вопрос про Уфимский хоспис, глава региона заметил, что этот проект давно перестал быть просто социальным учреждением и превратился по сути в центр компетенций в области паллиативной помощи. Участники встречи особенно много внимания уделили тому как поддерживают ветеранов специальной военной операции.

Радий Хабиров подчеркнул, что в Башкирии сейчас выстраивают цельную систему помощи военнослужащим и их близким. Он рассказал, что для сложной медицинской реабилитации создают специальный центр на базе санатория «Зеленая роща». Параллельно расширяют сеть муниципальных центров поддержки участников СВО. Также, по словам руководителя республики, задействуют возможности других местных санаториев, ведь у региона очень крепкая оздоровительная база, и весь этот потенциал нужно направить в том числе на восстановление бойцов.

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