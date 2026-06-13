Состоялись похороны Егора Ядыкина: 21-летний хоккеист погиб из-за роковой случайности

Фото: ХК «Норильск»

Сегодня, 13 июня, в башкирском городе Салавате прошла церемония прощания с 21-летним хоккеистом клуба ВХЛ «Норильск» Егором Ядыкиным. Проводить спортсмена в последний путь пришло большое количество людей.

Ядыкин погиб в минувший четверг – 11 июня. По предварительной версии, он ехал в машине вместе с дедом, случайно задел курок ружья и оружие выстрелило. Хоккеист получил смертельное ранение. Рядом с ним нашли тело деда.

Егор Ядыкин – воспитанник омского «Авангарда». В МХЛ он выступал за «Омские Ястребы», в ВХЛ – за «Омские Крылья». Прошлый сезон провел в «Норильске»: в 46 матчах набрал четыре очка.

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