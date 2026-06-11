Погибший Егор Ядыкин. Фото: соцсети

В башкирском городе Салавате скончался 21-летний хоккеист Егор Ядыкин, выступавший за хоккейный клуб «Норильск» из Всероссийской хоккейной лиги. Об этом сообщила пресс-служба команды.

– С глубоким прискорбием и болью в сердце сообщаем о том, что наш игрок Егор Ядыкин ушел из жизни при трагических обстоятельствах. За время выступлений в ХК «Норильск» он показал себя не просто профессионалом и перспективным игроком, а настоящим самоотверженным бойцом, для которого командные идеалы были превыше всего, – говорится в заявлении «Норильска». – Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка ХК «Норильск» сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь.

Там добавили, что Егор был улыбчивым парнем и заряжал партнеров по команде как на льду, так и за его пределами. Близкие называют Ядыкина надежным и отзывчивым другом.

Прощание с хоккеистом должно состояться в эту субботу, 13 июня.

Фото: ХК "Норильск"

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ПОГИБШИМ ХОККЕИСТОМ ЕГОРОМ ЯДЫКИНЫМ

По предварительной версии, Егор погиб из-за роковой случайности. Потянулся за ружьем и случайно задел курок, после чего произошел выстрел. Хоккеист скончался на месте происшествия.

Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, всё случилось в машине, когда парень отправился в лес вместе с дедушкой. После трагедии последний записал голосовое сообщение в семейный чат, рассказал о случившемся, а затем – покончил с собой. Тела внука и деда, предположительно, были обнаружены в гараже.

БИОГРАФИЯ ЕГОРА ЯДЫКИНА

Егор Ядыкин родился 4 февраля 2005 года в городе Салавате. Свою спортивную судьбу он неразрывно связал с хоккеем с раннего детства. В феврале 2021 года перебрался в академию омского «Авангарда». Там раскрылся его спортивный талант: нападающий стал двукратным чемпионом России среди юниоров, после чего шагнул в профессиональный спорт в составе молодежной команды «Омские Ястребы».

Фото: ХК "Норильск"

Карьера молодого форварда развивалась стремительно. В Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) Ядыкин завоевал серебряную медаль в сезоне 2022/23 и дважды становился обладателем бронзовых наград в 2022 и 2025 годах. Яркая и самоотверженная игра принесла ему вызов в сборную «Востока» для участия в престижном матче звезд – Кубке Вызова МХЛ. Прорывом для хоккеиста стал сезон 2024/25, когда в 32 матчах регулярного чемпионата он заработал впечатляющие 29 очков, добавив к ним три результативных балла в плей-офф. Всего в МХЛ леворукий нападающий, выступавший под неизменным 58-м номером, провел 169 встреч и набрал 67 (27+40) очков.

Параллельно Егор начал покорять взрослый уровень – привлекался к играм за фарм-клуб «Омские Крылья» во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). 2 июля 2025 года хоккеист подписал контракт с клубом «Норильск». Ядыкин отыграл за «Норильск» полноценный сезон: в 46 матчах он отметился двумя заброшенными шайбами и двумя голевыми передачами. Всего на уровне ВХЛ за его плечами остались 64 матча.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.