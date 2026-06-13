14-летнего сельского мальчика убили из-за пакета продуктов: прокуратура контролирует ход расследования

Фото: Соцсети

Прокуратура Башкирии установила контроль за расследованием уголовного дела об убийстве 14-летнего мальчика в селе Кандры (Туймазинский район). Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, вчера 21-летний парень напал на подростка у одного из многоквартирных домов на улице Нефтяников. Мальчик вышел из магазина с пакетом продуктов. Нападавший нанес ему несколько ударов ножом в область туловища и рук, забрал пакет и скрылся. От полученных ранений подросток скончался недалеко от места нападения. Подозреваемый был задержан в тот же день.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Туймазинского межрайонного прокурора Денис Агапитов.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и другие улики. Назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы и свидетели. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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