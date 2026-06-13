В Башкирии 14-летнего мальчика убили ради продуктов: возбуждено уголовное дело

Фото: СК Башкирии

В Башкирии возбуждено уголовное дело об убийстве 14-летнего мальчика. Об этом рассказали в Следственном комитете республики.

По версии следствия, вчера днем в селе Кандры на улице Нефтяников 21-летний мужчина напал на подростка у одного из многоквартирных домов. Мальчик вышел из магазина с пакетом продуктов. Нападавший нанес ему несколько ударов ножом в область туловища и рук, забрал пакет и скрылся. От полученных ранений подросток скончался недалеко от места нападения.

Подозреваемого задержали в тот же день. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции осмотрели место происшествия, изъяли орудие преступления и другие улики. Назначен комплекс судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы и свидетели. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

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