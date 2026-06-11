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НовостиПроисшествия11 июня 2026 17:57

Трагическая гибель 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина и его деда: СК начал проверку

СК начал проверку из-за смерти 21-летнего хоккеиста и его деда
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ХК «Норильск»

Фото: ХК «Норильск»

Следственный комитет Башкирии устанавливает обстоятельства гибели 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина и его деда. Об этом рассказало издание «АиФ-Уфа»«АиФ-Уфа».

По данным источника «КП-Уфа», трагедия произошла в машине – молодой человек вместе с дедушкой ехал в лес. Егор потянулся за ружьем, случайно задел курок, и прогремел выстрел. Хоккеист погиб на месте. После этого дедушка записал голосовое сообщение в семейный чат, рассказал о случившемся и покончил с собой. Тела обоих, предположительно, обнаружили в гараже.

Егор Ядыкин выступал за хоккейный клуб «Норильск» во Всероссийской хоккейной лиге. Прощание с ним пройдет в эту субботу – 13 июня.

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