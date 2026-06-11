Почему трое детей погибли в пожаре: власти Башкирии разобрались в причинах трагедии

Фото: МЧС Башкирии

В Башкирии после гибели троих детей на пожаре провели внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Глава республики Радий Хабиров потребовал детально разобраться во всех обстоятельствах трагедии.

Напомним, 10 июня в деревне Новые Каратавлы сгорел частный дом. Трое детей из многодетной семьи погибли. Следователи устанавливают точную причину возгорания.

На заседании выяснилось, что в момент пожара дети были под присмотром бабушки. Кроме того, стало известно: власти заранее предлагали семье путевки в летний лагерь, но мама детей отказалась.

Возглавивший комиссию первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев, как сообщает информационное агентство «Башинформ», дал поручение Министерству просвещения и главам всех муниципалитетов усилить адресную работу с многодетными семьями. По его словам, нужно обойти такие семьи и убедить их участвовать в летних оздоровительных кампаниях – отправлять детей в лагеря, на пришкольные площадки или привлекать к подработке. Если родителям некуда оставить ребенка, они могут обратиться в органы профилактики.

Также власти намерены усилить информационную работу: через соцсети и СМИ детям будут рассказывать о правилах пожарной безопасности, а родителей предупреждать о недопустимости оставлять детей без присмотра.

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