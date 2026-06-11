21-летнего хоккеиста и его деда нашли мертвыми: названа причина трагедии

Фото: ХК «Норильск»

Названа причина гибели 21-летнего хоккеиста Егора Ядыкина из Салавата. Как сообщил «КП-Уфа» собственный источник, трагедия произошла в машине, когда молодой человек вместе с дедушкой отправился в лес.

Егор потянулся за ружьем, случайно задел курок – прогремел выстрел. Хоккеист погиб на месте. После случившегося дедушка записал голосовое сообщение в семейный чат, рассказал о трагедии, а затем покончил с собой. Тела обоих, предположительно, нашли в гараже.

Егор Ядыкин выступал за хоккейный клуб «Норильск» во Всероссийской хоккейной лиге. Прощание с ним пройдет послезавтра – 13 июня.

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