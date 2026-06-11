В Башкирии создали систему адресного сопровождения участников СВО и их семей

Ответственным назначено Минсемьи, а за контролем будет следить вице-премьер Руслан Хабибов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об организации адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей, а документ уже опубликован на портале правовой информации республики. Ответственным исполнителем назначено Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ, которому поручено определить подведомственное учреждение для непосредственной работы с гражданами и наладить информационное взаимодействие с военкоматом, филиалом фонда «Защитники Отечества», МФЦ и муниципалитетами.

Ключевым нововведением станет единый электронный реестр участников СВО и членов их семей, обратившихся за поддержкой, который позволит отслеживать статус и результаты рассмотрения каждого обращения. Исполнительным органам власти и МФЦ поручено до 25 июня 2026 года назначить ответственных сотрудников для взаимодействия с новым учреждением, причем все межведомственные запросы по вопросам поддержки бойцов и их семей должны рассматриваться не дольше пяти рабочих дней. Правительству республики предстоит утвердить порядок межведомственного взаимодействия при адресном сопровождении, а контроль за исполнением указа возложен на вице-премьера и министра спорта РБ Руслана Хабибова.

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