Прокуратура Башкирии начала проверку после пожара, в котором сгорели трое детей

Глава районной прокуратуры выехал на место, чтобы скоординировать работу следователей и спасателей.

Прокуратура Салаватского района организовала проверку по факту пожара, в котором погибли трое маленьких детей. По предварительным данным, около двух часов дня на улице Юрюзань в селе Новые Каратавлы загорелся одноэтажный дом из дерева. После того как пожарные потушили огонь, они нашли тела детей 2015, 2016 и 2020 года рождения.

На место трагедии выехал прокурор Салаватского района Филюз Гареев, чтобы на месте координировать действия полиции, следователей и спасателей. В ходе проверки специалисты оценят, как соблюдалось законодательство о несовершеннолетних и требования пожарной безопасности. Ведомство также держит на контроле установление всех обстоятельств случившегося и принятие процессуального решения.

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