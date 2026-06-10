В Салаватском районе Башкирии огонь унес жизни троих детей. Фото: МЧС по РБ.

В Башкирии произошел смертельный пожар, унесший жизнь троих детей. Подробности страшной трагедии рассказали в МЧС по РБ.

В Салаватском районе Башкирии при пожаре в частном доме погибли трое детей в возрасте 6, 8 и 11 лет Видео: МЧС по РБ

По данным ведомства, огонь вспыхнул в деревне Новые Каратавлы Салаватского района. Там загорелся жилой дом на улице Юрюзани, 23. Когда первые пожарные расчеты добрались до места, деревянное строение размером 6 на 6 метров уже полыхало открытым огнем. Пламя в итоге потушили, но спасти детей не удалось.

Разбирая завалы и проливая пепелище водой, пожарные нашли тела троих детей. Предварительно известно, что им было 6, 8 и 11 лет.

На место трагедии выехал начальник Главного управления МЧС по Башкирии Владимир Горин. Также на месте пожара работают дознаватели, эксперты из испытательной лаборатории, следователи и психологи, которые помогают родным и близким.

СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели троих детей при пожаре в Салаватском районе. По данным ведомства, несовершеннолетние в момент возгорания находились дома одни и без присмотра взрослых. К расследованию трагедии также подключилась прокуратура.

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