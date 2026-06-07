В Белорецке простились с погибшим участником СВО Сергеем Детиным

Фото: администрация Белебеевского района

В Белорецке простились с участником специальной военной операции Сергеем Детиным. Траурный митинг прошел 6 июня в Аллее Героев, сообщили в администрации Белорецкого района.

Сержант Сергей Детин погиб в мае 2026 года при исполнении воинского долга. Ему было 33 года. Военнослужащий был командиром боевой машины пехоты БМП-3.

В сентябре 2022 года он был мобилизован и принимал участие в боях в Луганской и Донецкой областях. После тяжелого ранения, полученного в результате атаки беспилотника в феврале 2025 года, вернулся в строй. За мужество и отвагу был награжден медалями «За храбрость» II степени и «За воинскую доблесть» II степени.

В администрации района выразили соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что он до конца выполнил свой воинский долг.

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