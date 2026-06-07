«Поезда здоровья» посетят шесть районов Башкирии

Записываться на прием заранее не нужно

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». Министерство здравоохранения региона опубликовало график работы «поездов здоровья» на неделю с 8 по 14 июня.

Передвижные медицинские комплексы и бригады узких специалистов будут принимать жителей в населенных пунктах шести районов республики.

Так, приемы пройдут в Абзелиловском, Дуванском, Дюртюлинском, Буздякском, Стерлитамакском и Архангельском районах. Жители смогут получить консультации врачей, пройти обследования и диагностические процедуры.

В Минздраве напомнили, что предварительная запись не требуется. Прием ведется в порядке живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

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