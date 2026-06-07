В Башкирии новорожденных назвали Никифором, Святославой и Ричардом

В Башкирии назвали самые редкие имена новорожденных начала июня. Данные опубликовал федеральный портал ЗАГС России.
Жители республики продолжают отдавать предпочтение необычным и редким именам для своих детей. Среди девочек, появившихся на свет в начале июня, самыми редкими стали Карима, Аилита, Инзира, Дальяна и Святослава.
В списке редких мужских имен оказались Таймасхан, Никифор, Абдулазиз, Ричард и Нестор.
Специалисты отмечают, что наряду с современными и национальными именами родители все чаще обращают внимание на старинные варианты. Так, в числе редких имен этого месяца оказались Никифор и Святослава — имена, которые имеют славянские корни и в последние годы постепенно возвращаются в моду.
Тенденция к выбору необычных имен сохраняется в Башкирии уже несколько лет, позволяя молодым родителям подчеркнуть индивидуальность ребенка с первых дней жизни.
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