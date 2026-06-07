Более 2900 пожаров и 102 погибших: спасатели Башкирии представили статистику

Спасатели призывают жителей не игнорировать правила безопасности

С начала 2026 года в регионе зарегистрировано более 2900 пожаров. Их жертвами стали 102 человека, в том числе один ребенок.

Статистика показывает, что пожары продолжают оставаться одной из серьезных угроз для жизни и здоровья людей. Только за первые месяцы года число погибших превысило сотню человек.

Спасатели подчеркивают, что многие трагедии можно предотвратить. Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности, контроль за состоянием электропроводки и бытовых приборов, а также осторожное обращение с огнем помогают снизить риск возникновения возгораний.

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