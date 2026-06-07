Башкирия подписала на ПМЭФ соглашения более чем на 100 млрд рублей

Фото: сайт главы Башкирии

Башкирия подвела итоги участия в Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили в правительстве республики, на площадке ПМЭФ-2026 было подписано 35 соглашений на общую сумму свыше 100 млрд рублей.

В ходе форума делегация региона провела переговоры с партнерами из Абхазии, Беларуси и Казахстана, а также с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей и крупных российских компаний. Достигнуты договоренности в различных сферах: от науки и промышленности до сельского хозяйства и экологии.

В частности, соглашения были заключены с фондом «Вызов», компанией «Полиметалл», «Росагролизингом» и «Эфиродинамикой».

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что особое внимание на форуме привлек стенд республики, который был посвящен истории, традициям и современным технологиям региона.

Кроме того, по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата Башкирия вновь вошла в тройку лучших регионов страны, сохранив третье место.

По словам Назарова, республика улучшила интегральный индекс, что свидетельствует о росте по ключевым показателям. Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2025 года достиг 852,6 млрд рублей, увеличившись на 1,7% несмотря на общероссийское снижение. Инвестиционный портфель региона насчитывает 2364 проекта общей стоимостью 1,3 трлн рублей. За год он пополнился почти 200 новыми инициативами на сумму 61 млрд рублей.

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