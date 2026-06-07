Жители Башкирии смогут улететь в Геленджик без пересадок

Время в пути составит менее четырех часо

Авиакомпания «ЮТэйр» открывает прямые рейсы из Уфы в Геленджик. Первый самолет отправится по маршруту в воскресенье, 7 июня.

Перелеты будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям. Для перевозки пассажиров авиакомпания задействует самолеты Boeing 737 вместимостью 186 человек.

Время в пути между Уфой и Геленджиком составит 3 часа 45 минут.

Новый рейс позволит жителям Башкирии без пересадок добираться до одного из популярных курортов Черноморского побережья.

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