Власти района в Башкирии готовят передачу водопровода водоканалу

Власти Иглинского района планируют оформить водопроводные сети села Акбердино и передать их на обслуживание водоканалу. Об этом сообщили в районной администрации.

Как отметили чиновники, работа по оформлению объектов уже ведется. Окончательное решение обещают опубликовать на официальных ресурсах администрации после завершения всех необходимых процедур.

Тема состояния системы водоснабжения ранее неоднократно поднималась местными жителями. По их словам, трубы, насосное оборудование и другие элементы инфраструктуры находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют обновления.

В конце мая в селе произошла крупная утечка на водопроводных сетях, также потребовалась замена насоса. Власти рассчитывают в будущем окончательно урегулировать вопрос с принадлежностью сетей, что позволит организовать их полноценное обслуживание.

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