В Башкирии за сутки в лесах потерялись два человека

К счастью, оба случая завершились благополучно

За прошедшие сутки в Башкирии в лесах потерялись два человека. К счастью, оба случая завершились благополучно.

В Нуримановском районе заблудился мужчина, который не смог самостоятельно найти дорогу из лесного массива. Еще один инцидент произошел в Гафурийском районе, где мужчина утром уехал на квадроцикле и пропал.

Впоследствии оба были найдены самостоятельно. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

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