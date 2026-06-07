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НовостиОбщество7 июня 2026 5:46

С начала года в Башкирии произошло 13 лесных пожаров

За последние сутки новых очагов возгорания не выявлено
Источник:kp.ru
Общая площадь палов травы превысила 327 гектаров

Общая площадь палов травы превысила 327 гектаров

За минувшие сутки на территории Башкирии не зарегистрировано ни одного лесного пожара и случая возгорания сухой растительности. Об этом сообщили в профильных службах региона.

С начала 2026 года в республике было зафиксировано 13 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, превысила 86 гектаров.

Кроме того, с начала года произошло 192 случая возгорания сухой растительности. Площадь таких пожаров составила более 327 гектаров.

Власти и экстренные службы продолжают контролировать пожарную обстановку на территории региона.

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