Над Уфой, Стерлитамаком и Салаватом нависло «черное небо»

Жителей Башкирии предупредили о загрязнении воздуха

До 20:00 7 июня в Уфе, Стерлитамаке и Салавате действует режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), сообщили в Башгидрометцентре.

В этот период из-за особенностей погоды в приземном слое атмосферы хуже рассеиваются вредные примеси. В результате выбросы промышленных предприятий и выхлопные газы автомобилей могут накапливаться в воздухе, что приводит к ухудшению его качества.

Во время режима «чёрного неба» предприятиям рекомендуется сократить объёмы выбросов, а жителям советуют по возможности ограничить длительное пребывание на улице, особенно людям с заболеваниями органов дыхания, детям и пожилым.

Синоптики отмечают, что после окончания периода НМУ и изменения погодных условий загрязняющие вещества начнут рассеиваться быстрее.

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