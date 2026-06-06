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НовостиОбщество6 июня 2026 8:24

В Башкирии с начала года произошло 13 лесных пожаров

С начала 2026 года в Башкирии возникло 192 ландшафтных пожара
Павел КРАЙНОВ

Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным госкомитета Башкирии по ЧС на территории республики за прошедшие сутки не возникло ни одного лесного пожара. Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего с начала 2026 года в регионе возникло 13 лесных пожаров на площади более 86 гектаров.

Всего с начала года в Башкирии произошло 192 случая загорания сухой травы на площади более 327 гектаров. Ситуация с ландшафтными и лесными пожарами в республике находятся на контроле госкомитета по ЧС.

Ранее метеорологи представили прогноз погоды на первые летние выходные в Башкирии. По данным синоптиков, в республике прогнозируются дожди, местами с грозами.

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